Il Covid impone cambiamenti | ingressi al 50% a scacchiera negli stadi | palazzetti al 35%

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prudenza e ancora prudenza. E’ con questo spirito che le autorità si stanno muovendo relativamente alla gestione degli eventi in un momento così complicato. La variante Omicron del-19 ha costretto il Governo a prendere delle decisioni in materia di ordine pubblico e di affluenza nelle strutture. Da questo punto di vista, si è costretti a limitare la capienza, considerando il numero crescente di contagi in Italia. Nei fatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il massimo livello di riempimento sarà al 50%, con la disposizione agià in vigore in precedenza. Un effetto a catena anche per quanto riguarda gli impianti sportivi indoor, che potranno contenere al massimo il 35% del pubblico. Calcio, capienzaconfermata al 75%, ma con obbligo ...