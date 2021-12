Il clochard resuscita | da quanti decenni risultava morto | come lo trovano | choc in Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) A volte la vita percorre sentieri misteriosi e regala storie ai confini della realtà, che per quanto possano sembrare assurde sono invece del tutto vere. È il caso di un 61enne originario di Marsala, in provincia di Trapani: era scomparso nel nulla nel lontano 1977 e dieci anni fa era stato dichiarato, dato che per oltre 30 anni di lui non vi è stata alcuna traccia. Era infatti il 2011 quando il fratello, arresosi ormai all'idea che l'uomo fosse deceduto, aveva presentato richiesta al Tribunale di Trento per dichiarare la morte presunta. E invece incredibilmente lo scorso anno è iniziata la “rinascita burocratica” di quell'uomo scomparso da oltre 40 anni: il 26 giugno 2020 unsi è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di La Spezia per un malore. Era confuso e non aveva con sé alcun documento, ma alla richiesta ...