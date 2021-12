Il clima ha un ruolo fondamentale nella crescita delle piante, lo conferma uno studio internazionale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si tratta di una conferma a una realtà già studiata ma su scala più piccola: il clima e il suolo hanno un ruolo fondamentale sul modo in cui le piante sono strutturate e nel modo in cui si riproducono e sopravvivono Lo studio, portato avanti da un team internazionale, è stato pubblicato su Nature Ecology L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si tratta di unaa una realtà già studiata ma su scala più piccola: ile il suolo hanno unsul modo in cui lesono strutturate e nel modo in cui si riproducono e sopravvivono Lo, portato avanti da un team, è stato pubblicato su Nature Ecology L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

MIBrutus : @Baldor28714391 La Meloni è disperata la crescita vertiginosa del suo partito si è arrestata e il ruolo di unica op… - PietroBartocci : RT @consorziobiogas: In un recente paper pubblicato su @MDPIOpenAccess abbiamo approfondito le potenzialità del #sequentialcropping in EU p… - Rainbow_Uapa : RT @consorziobiogas: In un recente paper pubblicato su @MDPIOpenAccess abbiamo approfondito le potenzialità del #sequentialcropping in EU p… - BozzettoStefano : RT @consorziobiogas: In un recente paper pubblicato su @MDPIOpenAccess abbiamo approfondito le potenzialità del #sequentialcropping in EU p… - consorziobiogas : In un recente paper pubblicato su @MDPIOpenAccess abbiamo approfondito le potenzialità del #sequentialcropping in E… -