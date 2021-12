Il Chelsea fa sul serio per Theo Hernandez: super offerta con contropartita al Milan (Di mercoledì 29 dicembre 2021) E’ pronto a movimentarsi il calciomercato. Uno dei calciatori più importanti del campionato italiano è sicuramente Theo Hernandez del Milan, l’esterno si è dimostrato uno dei migliori nel suo ruolo. Il francese è stato dichiarato incedibile per la sessione di gennaio, ma in estate la situazione potrebbe cambiare. Il calciatore rossonero è finito nel mirino del Chelsea, pronto a fare follie per assicurarsi le prestazioni di Theo Hernandez. La valutazione del Milan è altissima, circa 80 milioni di euro. I Blues non si sono fatti intimorire e sono pronti a mettere sul piatto una contropartita interessante: Emerson Palmieri. Il brasiliano naturalizzato italiano è in prestito al Lione, ma potrebbe tornare presto al Chelsea. A giugno è ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 dicembre 2021) E’ pronto a movimentarsi il calciomercato. Uno dei calciatori più importanti del campionato italiano è sicuramentedel, l’esterno si è dimostrato uno dei migliori nel suo ruolo. Il francese è stato dichiarato incedibile per la sessione di gennaio, ma in estate la situazione potrebbe cambiare. Il calciatore rossonero è finito nel mirino del, pronto a fare follie per assicurarsi le prestazioni di. La valutazione delè altissima, circa 80 milioni di euro. I Blues non si sono fatti intimorire e sono pronti a mettere sul piatto unainteressante: Emerson Palmieri. Il brasiliano naturalizzato italiano è in prestito al Lione, ma potrebbe tornare presto al. A giugno è ...

Advertising

angelomangiante : Torna una leggenda, John Terry, e viene messo a lavorare sui giovani dell'Academy. Una grande scelta. ?? Sempre sul… - yassine01937035 : RT @MaldiniLos: Il #Chelsea come il #City hanno contattato il #Milan per #Theo, arrivando ad offrire circa 60M. Così come in estate, i ros… - MaldiniLos : Il #Chelsea come il #City hanno contattato il #Milan per #Theo, arrivando ad offrire circa 60M. Così come in estat… - infoitsport : Chelsea, tensione tra Lukaku e Tuchel: l'ex Inter chiede chiarezza sul proprio ruolo - infoitsport : Chelsea, Lukaku su Tuchel: 'Serve chiarezza sul mio impiego' -