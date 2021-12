Il centrodestra imballato e la strada obbligata per il Quirinale

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La destra italiana dovrebbe cogliere l’occasione dell’elezione del nuovo Capo dello Stato per fare politica e dare un contributo positivo per sciogliere quello che a oggi sembra un vero e proprio rebus. A guardare con obiettività la situazione, la destra appare però imballata nelle sue stesse contraddizioni. Già sentiamo la replica: e allora il Pd? Certo, il partito di Enrico Letta, e non parliamo poi di quello di Giuseppe Conte, sono fermi, aspettano, peraltro comunicando all’esterno la paura di sbagliare che li attanaglia. Ma la destra, in teoria, non dovrebbe essere più compatta? Non ha forse un seppur leggero vantaggio nei numeri? Non dovrebbe insomma avere in mano il boccino della partita? Eppure la sua immagine, specchio della sostanza, è tutt’altro che smagliante. I capi si riuniscono a Villa Grande, l’Arcore trapiantata sull’Appia antica, ove mangiano e bevono con Silvio ...