Il Cdm approva il nuovo Decreto sulle quarantene e l'estensione del Green Pass: le nuove regole (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Si è concluso il Consiglio dei Ministri convocato questa sera per far fronte all'incredibile aumento dei contagi da Covid-19. Confermate le indiscrezioni delle ultime ore: il Governo ha lavorato ad un Decreto Legge per modificare il sistema delle quarantene e impedire – a fronte dei quasi 100.000 casi solo oggi – di bloccare una consistente fetta del Paese nei meccanismi di sicurezza attualmente in vigore. Quarantena per vaccinati e non, cosa è stato deciso nell'ultimo Cdm L'ordine del giorno era "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria". Un intervento ritenuto necessario, 5 giorni dopo il DL Festività, dal momento che nel frattempo i numeri sono cresciuti quasi esponenzialmente. Dopo le riunioni delle Regioni, del Cts e della Cabina di Regia, il Consiglio ...

