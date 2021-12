Il caso Galliera insegna: l’obiettivo degli amministratori è far tacere l’opinione pubblica (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Due settimane fa è stato pubblicato in questo sito il post di Italia Nostra nazionale, in cui l’autorevole associazione denunciava uno scempio in corso d’opera, perpetrato dalla coppia di devastatori del bene pubblico Giovanni Toti e Marco Bucci, rispettivamente presidente di Regione Liguria e sindaco di Genova. Nel caso in questione, in combutta con l’ex presidente degli industriali e (ahimè) il vescovo insediato da Bergoglio. Si tratta dello storico ospedale Galliera nel centro genovese e lascito ottocentesco dell’omonima duchessa, esempio di straordinaria modernità nella concezione della cura immergendo l’edificio in un meraviglioso contesto verde. Il tutto da inscatolare – secondo i succitati demolitori al seguito della speculazione immobiliare – in “un nuovo manufatto a forma di monoblocco che incomberà sul corpo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Due settimane fa è statoto in questo sito il post di Italia Nostra nazionale, in cui l’autorevole associazione denunciava uno scempio in corso d’opera, perpetrato dalla coppia di devastatori del bene pubblico Giovanni Toti e Marco Bucci, rispettivamente presidente di Regione Liguria e sindaco di Genova. Nelin questione, in combutta con l’ex presidenteindustriali e (ahimè) il vescovo insediato da Bergoglio. Si tratta dello storico ospedalenel centro genovese e lascito ottocentesco dell’omonima duchessa, esempio di straordinaria modernità nella concezione della cura immergendo l’edificio in un meraviglioso contesto verde. Il tutto da inscatolare – secondo i succitati demolitori al seguito della speculazione immobiliare – in “un nuovo manufatto a forma di monoblocco che incomberà sul corpo ...

