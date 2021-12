Il caso Burzi e la giustizia randomica di Rimborsopoli

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le varie “Scontrinopoli” o “” che hanno avvelenato e – ora è ildi dirlo, dopo il suicidio di Angelo– anche insanguinato la politica italiana sono state il riflesso della cattiva coscienza dellae della politica. L’ex capogruppo e assessore di Forza Italia alla regione Piemonte era un personaggio particolare: un liberale conservatore intriso di suggestioni libertarie, ideologicamente anticomunista e sentimentalmente filoradicale e dunque lontanissimo dal bigottismo conformista della destra “Dio, Patria e Famiglia”. Berlusconiano della prima ora, fondatore di FI in Piemonte e consigliere in regione dal 1995 al 2015, eppure, malgrado l’inclinazione dichiaratamente partigiana, sempre ostentatamente disorganico e dissidente. E’ stato un assessore regionale al bilancio decisamente ...

"Il caso Burzi e la battaglia referendaria sulla giustizia: intervista a Gianni Tonelli" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Gianni Tonelli (deputato, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera))...Incertezza del diritto, antipolitica e inchieste all'ombra degli anni Zero, seguendo lo stesso canovaccio usato vent'anni prima con Mani pulite. Così le scontrinopoli hanno avvelenato il paese. La moglie Giovanna non ha dubbi, Angelo Burzi si è ucciso perché si sentiva innocente, lo ha fatto perché era .... Burzi era rimasto solo nella sua abitazione di piazza Castello a Torino, con una scu...