(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non ha avuto paura a condividere le sue paure. Ha raccontato in prima persona la discesa che stava affrontando, lui che è stato un biker nella Downhill prima di diventare meccanico della Nazionale e ...

Gazzetta_it : Il c.t. Fabbri: 'Ho parlato di ciclismo mentre mi operavano alla testa da sveglio' -

Per il CT del Downhill un complicato intervento e la lotta contro la malattia affrontata con la grinta di sempre. Il sorriso è quello di sempre, luminoso e largo. Simone Fabbri è tornato alla vita di tutti i giorni nella sua Forlimpopoli (FC) dopo aver superato uno degli ostacoli più duri di sempre visto che gli ...