Il blazer di raso di Martina Colombari è l’outfit elegante da replicare nel 2022

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)saluta il 2021 in grande stile, sfoggiando sul suo profilo Instagram un outfit, adatto a dare il benvenuto al nuovo anno con eleganza e classe. Si tratta di un completo inche vede come protagonista una giacca color porpora. “Tutto sommato, la differenza la fanno i modi, in cui si entra e si esce di scena…”, scrive l’attrice come didascalia della foto, che la ritrae nel suo habitat naturale: il teatro. Ilcattura la scena grazie alla nuance che gioca sui toni del bordeaux, in perfetto stile natalizio. Ciò che però lo caratterizza maggiormente è il tessuto inche riflette la luce e dona splendore a chi lo indossa, confermandolo come possibile completo da indossare anche a Capodanno. Il modello è piuttosto maschile, con spalle e fianchi ...