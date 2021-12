Il 71% dei pazienti in terapia intensiva non è vaccinato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel mese di dicembre "l'incremento dei ricoveri di no vax si è consolidato: dal 7 dicembre al 28 dicembre il numero è cresciuto del 46%, mentre l’aumento dei pazienti vaccinati nello stesso periodo si è fermato al... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel mese di dicembre "l'incremento dei ricoveri di no vax si è consolidato: dal 7 dicembre al 28 dicembre il numero è cresciuto del 46%, mentre l’aumento deivaccinati nello stesso periodo si è fermato al...

Ultime Notizie dalla rete : 71% dei Ospedali sentinella Fiaso: non vaccinati ricoverati +46% In terapia intensiva i non vaccinati sono il 71% del totale dei pazienti, contro il 29% di vaccinati. Emerge dal report degli ospedali sentinella di Fiaso.

Ospedali sentinella Fiaso, non vaccinati ricoverati +46% Diverso anche lo stato di salute tra le due categorie: il 71% dei vaccinati ricoverati soffre di gravi patologie, mentre meno della metà dei pazienti non vaccinati (47%) è affetto da altre malattie. ...

