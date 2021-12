Il 33% degli italiani riciclerà i regali di Natale su app, social e siti di e-commerce (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’arte del riciclo. È stata da sempre una caratteristica che ha contraddistinto il Natale degli italiani. Ricevi un regalo che non ti piace, che non ti va, che non è in linea con le tue politiche sull’ecosostenibilità? Non si butta, ma si ricicla. E – a quanto pare – lo si fa anche attraverso i canali digitali. Stando a un report del Codacons, infatti, il 33% degli italiani quest’anno ha scelto di riciclare i regali di Natale utilizzando social network, app dedicate oppure siti di e-commerce. In questo modo, i regali riciclati non finiranno nelle mani “sbagliate”. LEGGI ANCHE > Riciclo creativo: cinque idee facili da realizzare regali riciclati, la soluzione digitale In effetti, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’arte del riciclo. È stata da sempre una caratteristica che ha contraddistinto il. Ricevi un regalo che non ti piace, che non ti va, che non è in linea con le tue politiche sull’ecosostenibilità? Non si butta, ma si ricicla. E – a quanto pare – lo si fa anche attraverso i canali digitali. Stando a un report del Codacons, infatti, il 33%quest’anno ha scelto di riciclare idiutilizzandonetwork, app dedicate oppuredi e-. In questo modo, iriciclati non finiranno nelle mani “sbagliate”. LEGGI ANCHE > Riciclo creativo: cinque idee facili da realizzarericiclati, la soluzione digitale In effetti, ...

Advertising

valee_33 : All’alba del 29/12 FORSE riusciamo a dare anche degli obblighi in questo Paese, oltre a parlare sempre di quanto so… - TOM_ToMars : 1.2 Il volume degli scambi di token non fungibili ( #NFT ) ha superato i 13 miliardi di dollari nell'anno 2021, sec… - Novizio60 : On This Day (1971) ?? Usciva l'album d'esordio degli #America ?? Inizialmente il disco fu accolto freddamente dal pu… - SaleMarino6 : @ColpogobboYtube Pensiamo di rinnovare gente che per 3 anni nn ha fatto nulla, e pensiamo ai contratti variabili pe… - Paolo__33 : @igorzornetta @sbonaccini No, se i vaccinati sono oltre 90% della popolazione e sono il 30% in terapia intensiva al… -