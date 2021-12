Il 2021 in 21 momenti da ricordare (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Se a celebrare i trionfi italiani ci ha pensato addirittura un inserto speciale dell’Equipe, allora il 2021 è stato indubbiamente l’anno dell’Italia. Nel bel mezzo della pandemia – dove comunque siamo riusciti a cavarcela meglio di altri paesi europei – è soprattutto sul versante sportivo dove sono arrivate tante, tantissime gioie: dai mondiali di sci a Cortina all’inizio dell’anno alle Paralimpiadi da record di agosto; nel mezzo il (quasi) miracolo di Luna Rossa contro New Zealand, Matteo Berrettini in finale a Wimbledon, la vittoria ad Euro 2020 della nazionale guidata da Roberto Mancini e l’impresa fuori dal mondo di Marcell Jacobs che ha vinto la storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sui 100 metri piani. Un percorso tricolore che è andato ben oltre le più rosee aspettative che si è affiancato con altre gioie italiane in altri versanti dello show e ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Se a celebrare i trionfi italiani ci ha pensato addirittura un inserto speciale dell’Equipe, allora ilè stato indubbiamente l’anno dell’Italia. Nel bel mezzo della pandemia – dove comunque siamo riusciti a cavarcela meglio di altri paesi europei – è soprattutto sul versante sportivo dove sono arrivate tante, tantissime gioie: dai mondiali di sci a Cortina all’inizio dell’anno alle Paralimpiadi da record di agosto; nel mezzo il (quasi) miracolo di Luna Rossa contro New Zealand, Matteo Berrettini in finale a Wimbledon, la vittoria ad Euro 2020 della nazionale guidata da Roberto Mancini e l’impresa fuori dal mondo di Marcell Jacobs che ha vinto la storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sui 100 metri piani. Un percorso tricolore che è andato ben oltre le più rosee aspettative che si è affiancato con altre gioie italiane in altri versanti dello show e ...

