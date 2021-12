Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Ifis al top in Borsa tra le banche dell’Eurozona nel 2021: Ottima giornata per Banca Ifis in B… - CalcioFinanza : Banca #Ifis al top in Borsa tra le banche dell’Eurozona nel 2021 - Gazzettadmilano : Banca Ifis pianta oltre 2.200 alberi al fianco di WoW Nature e Arbolia. -

Ultime Notizie dalla rete : Ifis top

FIRSTonline

...tra le azioni italiane a media capitalizzazione , Brunello Cucinelli (+1,94%), Ferragamo (+1,94%), Datalogic (+0,92%) e GVS (+0,86%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca,...... +0,79%, a 27.444 punti contro il2021 (27.868 punti), toccato il 15 novembre scorso. Parigi ... PASSAPORTO SVIZZERO PER BANCAFuori dal listino principale, ha brillato Banca+5,5%: a ...(Teleborsa) - Balzo in borsa per Banca Ifis, che risulta il miglior titolo del FTSE Italia All-Share in apertura di seduta, dopo che l'azionista di controllo La Scogliera S.p.A. (titolare del 50,5% de ...MILAN (Reuters) -Shares in Banca IFIS jumped as much as 6% on Tuesday after the small Italian bank said its parent company would complete a proposed move of its registered offices to Switzerland in ...