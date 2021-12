Ibrahimovic, numeri da capogiro: sicuri sia meglio rinunciare allo svedese? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Zlatan Ibrahimovic può vantare numeri da capogiro. Eppure si sta dubitando sul fatto che il Milan abbia davvero bisogno di lui Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Zlatanpuò vantareda. Eppure si sta dubitando sul fatto che il Milan abbia davvero bisogno di lui

Advertising

PianetaMilan : @Ibra_official , numeri da capogiro: sicuri sia meglio rinunciare allo svedese? #ACMilan #Milan #SempreMilan… - MCssbaresi2015 : I numeri vincenti della Lotteria di Natale sono: 46 -MAGLIA AUTOGRAFATA DI IBRAHIMOVIC 45 -MAGLIA AUTOGRAFATA DI TO… - MaldinismoVero : #ibrahimovic al #Milan, atto 2 mentre altre squadre continuavano a dire... ma 7 milioni, a 40 anni... i numeri son… - sportli26181512 : Ibrahimovic, sono 13 le reti segnate dallo svedese nel 2021: Guardando a numeri e statistiche del 2021 di Ibrahimov… - luca_reds : Proprio per questo i numeri vanno sempre contestualizzati, e vale per tutti gli sport. Se no potrei dire che Quagli… -