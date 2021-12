“I soldi di Magalli” Adriana Volpe | la forte decisione dopo la sentenza | “Il suo denaro? No”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ce l’ha fatta,anni di accuse reciproche, diatribe senza fine,ha trionfato in tribunale contro il suo più che acerrimo nemico Giancarlo. Eppure la sua indignazione è ancora viva ed è esplosa una volta per tutte con un post Instagram, davanti a quasi mezzo milione di fan, dove ha rivelato altro. La condanna è quella per diffamazione aggravata e Giancarlodovrà tirare fuori ie pagare in tutti i sensi. Inoltre oramai è segnato anche il suo imminente futuro professionale, sarà disoccupato, visto il flop dello show Una parola di troppo.la sconfitta ha voltato ancora le spalle ad, che ha detto ‘basta’. Il 74enne avrebbe sminuito la gravità della condanna, lei ha inoltre ...