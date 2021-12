I migliori punti del 2021 recensiti

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il solito colpo di fine anno di Benoit Paire La volée de Benoit Paire est une dinguerie ? pic.twitter.com/RWwFPRRC7B — Greg (@gregsenprovence) July 20,Non c’è compilation di fine anno senza un colpo di Benoit Paire, che è nato per coltivare quest’estetica un po’ fine a sé stessa ma sempre appagante. È stato un anno particolarmente duro per Paire, perché cos’è un artista senza il suo pubblico? «Il tennis senza pubblico non è una bella cosa» ha tagliato corto, mentre applicava una rara forma di tanking al tennis, perdendo ai primi turni pur di tornare a fare la sua vita (com’è la sua vita? Una corona fresca fra le dune del deserto). Quest’estate, con gli spettatori che lentamente prendevano posto sugli spalti ad assistere allo spettacolo, ha ritrovato un senso alla propria vita, al tennis, alle partite, ai colpi estemporanei per cui è al mondo. Si può ...

