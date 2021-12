I medici: a Capodanno riducete i contatti o il Paese si ferma, chiunque può essere contagioso (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Queste feste di Natale hanno segnato una svolta, con il considerevole aumento di casi di contagio da Sars-Cov -2. Ora serve un Capodanno più responsabile, altrimenti il Paese si ferma. Oggi più che mai, con questi numeri, si delinea uno scenario in cui chiunque si incontra potrebbe essere un portatore del virus. Sono numeri che non abbiamo visto neanche durante le altre ondate di pandemia“. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli. “Vediamo, in questi giorni – sottolinea – quello che sta succedendo in Francia. Noi dobbiamo evitarlo. Le possibilità sono due per fermare il virus: un nuovo lockdown, e non mi pare ci sia questa intenzione, oppure serve un’azione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Queste feste di Natale hanno segnato una svolta, con il considerevole aumento di casi di contagio da Sars-Cov -2. Ora serve unpiù responsabile, altrimenti ilsi. Oggi più che mai, con questi numeri, si delinea uno scenario in cuisi incontra potrebbeun portatore del virus. Sono numeri che non abbiamo visto neanche durante le altre ondate di pandemia“. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il presidente della Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli. “Vediamo, in questi giorni – sottolinea – quello che sta succedendo in Francia. Noi dobbiamo evitarlo. Le possibilità sono due perre il virus: un nuovo lockdown, e non mi pare ci sia questa intenzione, oppure serve un’azione ...

