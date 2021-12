I Maneskin sono gli artisti più ascoltati del mondo! Tra sesso, ribellione e mercificazione il rock’n’roll è ora (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Di tanto in tanto la parola rock torna di moda in Italia. “Il fottuto vock” come direbbe il comico Valerio Lundini, mimando il gesto delle corna. Nel 2021 se n’è riparlato, tanto, a causa di una band romana, i Måneskin, che ha vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision song contest, ha aperto i concerti dei Rolling Stones a Las Vegas e infine si è aggiudicata anche gli European music awards di Mtv. Il 1 dicembre la piattaforma di streaming Spotify ha mandato ai suoi utenti un dettagliatissimo resoconto dei loro ascolti annuali. Talmente dettagliato da sfiorare il dossier di una Spectre della sorveglianza digitale. Ebbene, in quella massa di dati spicca una novità: i Måneskin sono stati gli artisti del nostro paese più ascoltati del mondo, con due miliardi di stream e la posizione 58 della classifica globale. Tradotto, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Di tanto in tanto la parola rock torna di moda in Italia. “Il fottuto vock” come direbbe il comico Valerio Lundini, mimando il gesto delle corna. Nel 2021 se n’è riparlato, tanto, a causa di una band romana, i Måneskin, che ha vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision song contest, ha aperto i concerti dei Rolling Stones a Las Vegas e infine si è aggiudicata anche gli European music awards di Mtv. Il 1 dicembre la piattaforma di streaming Spotify ha mandato ai suoi utenti un dettagliatissimo resoconto dei loro ascolti annuali. Talmente dettagliato da sfiorare il dossier di una Spectre della sorveglianza digitale. Ebbene, in quella massa di dati spicca una novità: i Måneskinstati glidel nostro paese piùdel mondo, con due miliardi di stream e la posizione 58 della classifica globale. Tradotto, ...

reason_maneskin : @diamondayn si sono impazzita - reason_maneskin : @diamondayn MA COME CAZZO HA FATTO MA CHE CI SONO LE PRESENZE - edwardIT : #Maneskin ?? Quando li sentì suonare per la prima volta al @SanremoRai, pensai avessero qualcosa in più. Poi sono ar… - dissonantemente : '...i puristi sono insorti indignati: i Måneskin non sono rock, sono fasulli, vengono dai talent...' '...ribellion… - Erninho4 : Ieri preso bus Corigliano-Agip, mi siedo munito della mia doppia mascherina FFP2™, e, sorpresa, salgono due persone… -