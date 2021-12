(Di mercoledì 29 dicembre 2021) In casa Pd Enricoguarda con apprensione all’anno che verrà. Il 2022 si aprirà con la corsa al Quirinale che porterà con sé molti effetti collaterali, tra cui la fronda di molti dem, primi tra tutti iPd dell’attuale esecutivo. Del resto, il segretario se le cerca. Il suo possibilismo sull’elezione al Colle dinon sembra aver entusiasmato i suoi. E la sua volontà di proseguire con il “riequilibrio di genere” non gli giova nelle dinamiche interne. Tutt’altro. E’ il Domani a fare una fotografia del mondo Pd.pensa a due-tre donne in caso di nuovo esecutivo, con Dragi al Colle “Nelle incertezze di questi giorni, fra i democratici si fa strada un unico punto fermo: se cambiasse il governo,non si farebbe mettere fuori gioco, come di fatto è successo nel febbraio 2021 ...

SecolodItalia1 : I giochini di Letta fanno saltare i nervi ai ministri del Pd. Che per evitare il peggio “blindano” Draghi… - LoreCh__ : Berlusconi,leader #ForzaItalia ,in maggioranza Ha lasciato che #Letta e i suoi si perdessero nei giochini di temi… -

... Amato, Monti, Letta, Conte e ora Draghi (ma anche Berlusconi e Prodi sono stati in fondo presunti ... Così come l'idea che i partiti, fatti tutti i loro giochini senza costrutto, dopo lunghe votazioni ... Letta dice 'voglio un campo largo'. Va da Giorgia Meloni e ci parla. Però alla fine non si ... So che è difficile, contrario alla tradizione italiana, ma noi dobbiamo fermare i giochini e decidere. Poi ...