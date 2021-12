I fratelli De Filippo, Will Hunting o Una tata magica? La tv del 30 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 30 dicembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “I fratelli De Filippo”. Napoli, inizi del ‘900: Eduardo, Peppino e Titina vivono assieme alla madre Luisa De Filippo. Il padre naturale Eduardo Scarpetta, il più famoso attore e drammaturgo del periodo, si spaccia come loro zio, li trascura ed è severo nei loro confronti. Gli ha però trasmesso l’amore per il teatro e li ha fatti recitare fin da piccoli. Alla sua morte non gli lascia nulla, l’eredità è della famiglia legittima. Suo figlio Vincenzo, dopo aver ereditato la Compagnia, cerca di avere tra gli attori sia Eduardo che Peppino. Con il primo nascono subito i contrasti, l’altro invece per un po’ recita per lui. Il grande desiderio dei De Filippo, malgrado i loro contrasti, è quello di fondare un ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, giovedì 30su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “IDe”. Napoli, inizi del ‘900: Eduardo, Peppino e Titina vivono assieme alla madre Luisa De. Il padre naturale Eduardo Scarpetta, il più famoso attore e drammaturgo del periodo, si spaccia come loro zio, li trascura ed è severo nei loro confronti. Gli ha però trasmesso l’amore per il teatro e li ha fatti recitare fin da piccoli. Alla sua morte non gli lascia nulla, l’eredità è della famiglia legittima. Suo figlio Vincenzo, dopo aver ereditato la Compagnia, cerca di avere tra gli attori sia Eduardo che Peppino. Con il primo nascono subito i contrasti, l’altro invece per un po’ recita per lui. Il grande desiderio dei De, malgrado i loro contrasti, è quello di fondare un ...

