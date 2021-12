I Fatti Vostri, l’annuncio di Anna Falchi: “Non andremo in onda”. Fan senza parole (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anna Falchi ha fatto un annuncio sia in puntata che con un suo nuovo post sui social network su “I Fatti Vostri”, programma televisivo che conduce insieme a Salvo Sottile.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 29 dicembre 2021)ha fatto un annuncio sia in puntata che con un suo nuovo post sui social network su “I”, programma televisivo che conduce insieme a Salvo Sottile.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GuruDelBuonCibo : @GiovanniToti Non minacciavate , se non fate questi chiudiamo! E ora che il paese si auto chiude.. fatti vostri ci… - amoredimezzo : che poi raga se voi a capodanno volete stare a casa sono fatti vostri, io non vi giudico né dico nulla, però preten… - Liverpiccola : @Graziel28460337 Si ma la polemica sui like la trovo infantile i rapporti si basano su altro quindi se a voi non fa… - SakuRoberto : @mara_carfagna Tornare ai “fatti vostri” no??? - CaderiFe_ : Sarò cattiva ma non ne posso più di vedere coppiette su ig che festeggiano natale e compagnia bella dio povero stat… -