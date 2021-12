I dati di contesto Invalsi: in allegato Decreto individuazione personale per il trattamento dei dati (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche per l’anno scolastico 2021/2022 è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente partecipante alla rilevazione nazionale Invalsi. Per facilitare le segreterie in questo compito, l’istituto Invalsi ha messo a disposizione un modello con l’indicazione di quelle informazioni che potrebbero non essere a disposizione della scuola e che quindi dovranno essere raccolte. A tal proposito l’Invalsi raccomanda l’adozione di tutte le misure idonee per garantire la riservatezza dei dati raccolti, specie se questi ultimi devono essere richiesti alle famiglie degli allievi. In particolare, l’Istituto raccomanda le segreterie di distruggere le schede raccolta dati di contesto subito dopo aver trasferito i ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche per l’anno scolastico 2021/2022 è prevista la raccolta di informazioni diper ogni studente partecipante alla rilevazione nazionale. Per facilitare le segreterie in questo compito, l’istitutoha messo a disposizione un modello con l’indicazione di quelle informazioni che potrebbero non essere a disposizione della scuola e che quindi dovranno essere raccolte. A tal proposito l’raccomanda l’adozione di tutte le misure idonee per garantire la riservatezza deiraccolti, specie se questi ultimi devono essere richiesti alle famiglie degli allievi. In particolare, l’Istituto raccomanda le segreterie di distruggere le schede raccoltadisubito dopo aver trasferito i ...

