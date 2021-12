I 5 momenti che ricorderemo di Federica Pellegrini

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il 2021 è stato anche l’anno del ritiro dal nuoto di. In occasione della sua ultima gara allo Stadio del Nuoto di Riccione, ha chiuso al primo posto con un tempo di 1’54?95. Dopo il trionfo la campionessa si è lasciata andare alla commozione tra gli applausi del pubblico in tribuna, dove erano presenti il padre e la madre. A rendere omaggio alla “Divina” in occasione del suo ritiro anche Giovanni Malagò, presidente del Coni, che si è tuffato con lei in piscina con tutti i vestiti. Di seguito i cinqueche non dimenticheremo mai della carriera di. La prima medaglia olimpica Ansa La prima medaglia dialle Olimpiadi di Atene 2004 Durante le Olimpiadi di Atene 2004...

Advertising

RaiPlay : L’immortale musica di #PinoDaniele, con quella leggera brezza che riporta la mente a momenti felici. A… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: Un messaggio di affetto al Presidente #Mattarella, è ciò che provano tutti gli italiani. Ha svol… - istsupsan : ??#Natale e #Capodanno sono momenti speciali che trascorriamo con amici e familiari ??È importante essere prudenti e… - Macarpg1 : RT @federicapaparo: Pier, l’ho già detto, è stato dolcissimo quella sera. Voleva baciarla ma non l’ha forzata. L’ha rispettata. Se l’è co… - Michell51861924 : RT @n0tturna: vi succede mai di avere quei momenti in cui una parte di voi vi dice di rovinare ogni rapporto che avete? -

Ultime Notizie dalla rete : momenti che

AS Roma

...di satira puntuti come un chiacchio di lego e ribaltamenti di ruoli assortiti, ma finisce per confermare ogni stereotipo'. Anche Paolo D'Agostini boccia di fatto il film su La Repubblica......alla statura e allo spessore del messaggioè riuscito a imprimere in tutto il settennato, spingendo sempre alla pacatezza e alla riflessione positiva l'intera popolazione persino neidi ...Capirci qualcosa nella prima graduatoria Tv di Puglia e Basilicata (anche in questo caso sono state unificate dal Ministero le due regioni in un’unica area tecnica) non è naturalmente un’impresa sempl ...«Storia mondiale degli ebrei», un volume a cura di Pierre Savy per Laterza. Nel libro, le scansioni cronologiche si incrociano con la spazialità, tema fondamentale poiché si alimenta del rapporto con ...