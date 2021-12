Hugh Jackman ha il Covid, l’annuncio sui social: rinviato il suo musical a Broadway (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Hugh Jackman ha il Covid, e così scopriamo che Wolverine non è immortale. L’attore ha dato l’annuncio sui social, spiegando i suoi sintomi e salutando i suoi fan: “Volevo solo dirvi che questa mattina sono risultato positivo al Covid. I miei sintomi sono come un raffreddore: ho la gola irritata e un po’ di naso che cola”, ha detto Hugh Jackman in un breve video di 30 secondi su Instagram. “Ma sto bene e farò tutto il possibile per stare meglio al più presto e non appena mi sarò liberato tornerò sul palco diretto a River City”. Jackman è il protagonista di The Music Man, spettacolo di Broadway che ora è stato annullato fino al 1° gennaio 2022, o almeno sino a quando la star non starà meglio. Secondo l’Hollywood ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021)ha il, e così scopriamo che Wolverine non è immortale. L’attore ha datosui, spiegando i suoi sintomi e salutando i suoi fan: “Volevo solo dirvi che questa mattina sono risultato positivo al. I miei sintomi sono come un raffreddore: ho la gola irritata e un po’ di naso che cola”, ha dettoin un breve video di 30 secondi su Instagram. “Ma sto bene e farò tutto il possibile per stare meglio al più presto e non appena mi sarò liberato tornerò sul palco diretto a River City”.è il protagonista di The Music Man, spettacolo diche ora è stato annullato fino al 1° gennaio 2022, o almeno sino a quando la star non starà meglio. Secondo l’Hollywood ...

