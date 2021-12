Hong Kong, chiude il sito pro-democrazia Stand News. Arrestati giornalisti e amministratori – Il video (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il sito web indipendente pro-democrazia Stand News di Hong Kong ha chiuso i battenti con l’accusa di «pubblicazione sediziosa». Lo ha reso noto la stessa testata sulla sua pagina Facebook. Il direttore ad interim, Patrick Lam, si è dimesso e tutti i dipendenti sono stati licenziati, si legge nel messaggio. Il sito web della testata e le sue pagine sui social media non saranno più aggiornate e saranno rimosse presto. Il post si conclude con un grazie: «Ringraziamo i nostri lettori per averci sempre sostenuto». Più di 200 poliziotti hanno preso parte al raid di questa mattina, ha riportato il South China Morning Post, un sito popolare tra gli attivisti di Hong Kong. La polizia ha fatto irruzione nella redazione del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilweb indipendente pro-diha chiuso i battenti con l’accusa di «pubblicazione sediziosa». Lo ha reso noto la stessa testata sulla sua pagina Facebook. Il direttore ad interim, Patrick Lam, si è dimesso e tutti i dipendenti sono stati licenziati, si legge nel messaggio. Ilweb della testata e le sue pagine sui social media non saranno più aggiornate e saranno rimosse presto. Il post si conclude con un grazie: «Ringraziamo i nostri lettori per averci sempre sostenuto». Più di 200 poliziotti hanno preso parte al raid di questa mattina, ha riportato il South China Morning Post, unpopolare tra gli attivisti di. La polizia ha fatto irruzione nella redazione del ...

