Highlights e gol Chelsea-Brighton 1-1, Premier League 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Chelsea-Brighton, valida per la ventesima giornata della Premier League 2021/2022. Una sfida più complicata del previsto per i Blues, che si dimostrano decisamente poco brillanti, in linea con le ultime prestazioni. Gli uomini di Tuchel passano in vantaggio al 28?, ma gli ospiti reagiscono prepotentemente, soprattutto in avvio di ripresa. In qualche modo il Chelsea resiste, ma è proprio quando tutto sembra chiuso, in pieno recupero, che Welbeck, entrato da poco, sigla il pareggio che rappresenta anche il primo gol del Brighton a Stamford Bridge nella sua storia. Ecco quindi le azioni salienti della partita. SportFace.

