Highlights e gol Brentford-Manchester City 0-1, Premier League 2021/2022 (VIDEO) (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Brentford-Manchester City, valida per la ventesima giornata della Premier League 2021/2022. Gli uomini di Guardiola si ritrovano a dover fare i conti con l’organizzata difesa della formazione di casa, ma riescono comunque a passare grazie al gol di Foden, che firma lo 0-1. Nel finale, annullato per un fuorigioco quasi millimetrico, il raddoppio di Laporte. Ancora una buonissima prestazione per Kevin De Bruyne, che ha fornito l’assist sia per Foden che per il difensore spagnolo, oltre ad aver preso un palo. Di seguito, il VIDEO con le azioni salienti del match. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di, valida per la ventesima giornata della. Gli uomini di Guardiola si ritrovano a dover fare i conti con l’organizzata difesa della formazione di casa, ma riescono comunque a passare grazie al gol di Foden, che firma lo 0-1. Nel finale, annullato per un fuorigioco quasi millimetrico, il raddoppio di Laporte. Ancora una buonissima prestazione per Kevin De Bruyne, che ha fornito l’assist sia per Foden che per il difensore spagnolo, oltre ad aver preso un palo. Di seguito, ilcon le azioni salienti del match. SportFace.

