Hideo Kojima | il director è al lavoro su due nuovi ambiziosi giochi

Tra le dichiarazioni effettuate dagli sviluppatori giapponesi sulla rivista Famitsu figura anche quella effettuata da Hideo Kojima, il quale svela di essere ufficialmente al lavoro su due nuovi giochi Tra le personalità giapponesi più rinomate nel mondo dei videogiochi, quella di Hideo Kojima è senz'altro una delle più conosciute in occidente. Nella tradizionale intervista che la rivista nipponica Famitsu effettua alla fine di ogni anno, sono stati interpellati 127 esponenti dell'industria videoludica, che hanno avuto modo di svelare i propri pensieri e aspirazioni, e tra essi vi è anche il director di Metal Gear e Death Stranding. Purtroppo, il 2021 non si è chiuso nel migliore dei modi per alcuni creator, come ad esempio il ...

