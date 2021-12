Haaland all'Inter? Gli arabi pensano già al primo regalo per i tifosi nerazzurri (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nome Erling, cognome Haaland. Scuderia: Mino Raiola. 150 milioni il valore di mercato, tanto che si è scritto che solo i top club della Champions (tutti, forse, tranne il PSG, che davanti, in... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nome Erling, cognome. Scuderia: Mino Raiola. 150 milioni il valore di mercato, tanto che si è scritto che solo i top club della Champions (tutti, forse, tranne il PSG, che davanti, in...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Inter gli arabi pensano già in grande e pensano al colpo #Haaland - djegerdf : @Frankjuve2 Sinceramente non ricordo però Vlahovic lo notai il primo anno che lo vidi e sarebbe stato da trattare a… - infoitsport : Haaland all’improvviso, una parola in italiano fa impazzire i tifosi: il messaggio sparisce - cryptobrozo : Sono entrata su twitter dopo 24h di assenza e ho visto una decina di nomi accostati all’inter, tra un po’ anche Haa… - Pirata1899 : @Maicuntent1986 @andreadelogu Non chiedo Haaland, ma sei numeri giusti all superenalotto -