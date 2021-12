GUIDA TV 29 DICEMBRE 2021 | UN MERCOLEDÌ TRA LA BELLA E LA BESTIA | KALIPÈ E NATALE DA CHEF

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25 Lae laFilm 21:20Novità Cultura 21:20 Vita di Pi Film 21:20 Zona Bianca Attualità 21:45daFilm 21:20 Forrest Gump Film 21:15 L’Età dell’Innocenza Film 21:30 Adele: One Light Only Musica 21:35 Wild Teens: Contadini in Erba 1°Tv Reality https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads//12/InShot1229 110341315.mp4 IL CINEBUBINO VI ASPETTA AD INIZIO GENNAIO, CON UN NUOVO ARTICOLO SUI FILM IN USCITA. VI ASPETTIAMO.

