Grande Fratello Vip, Valeria Marini punta Barù e Gianmaria Antinolfi! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Valeria Marini potrebbe trovare l’amore al Grande Fratello Vip? La stellare showgirl ammette di avere una cotta per due gieffini. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 29 dicembre 2021)potrebbe trovare l’amore alVip? La stellare showgirl ammette di avere una cotta per due gieffini.

Advertising

davidemaggio : Laura Freddi sostituirà @SBruganelli al #GFVip. È tutto meraviglioso! @alfosignorini sei perfido ????… - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - Camilla31281064 : Imbarazzante Alex che dice all'intervista di Chi: ti do una news è iniziata la seconda stagione del grande fratello… - Carlo31584180 : RT @Nobodysayops: Miriana la donna più schifosa è falsa di tutte le edizioni del grande fratello. #gfvip -