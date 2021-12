Grande Fratello Vip, la richiesta ‘hot’ di Valeria Marini: “Voglio un vibratore” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È trascorso esattamente un mese da quando Valeria Marini ha varcato (nuovamente) la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip. Neanche a dirlo, è già una delle protagoniste indiscusse anche di questa edizione. Come riportato dal sito di DavideMaggio, di recente la produzione ha ridotto il budget settimanale a causa del Grande disordine in Casa. Quindi i vip di Alfonso Signorini hanno dovuto rifare i conti per la spesa, cominciando a rinunciare a qualche comfort: “Vale, hai qualche richiesta particolare?“, ha domandato Soleil Sorge alla vip ‘stellare’. Immediata la risposta: “Sì, un vibratore“. E giù a ridere. Sembra dunque essersi rasserenato il clima nella Casa, dopo che l’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori aveva discusso con Nathalie Caldonazzo. Probabilmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È trascorso esattamente un mese da quandoha varcato (nuovamente) la porta rossa della casa delVip. Neanche a dirlo, è già una delle protagoniste indiscusse anche di questa edizione. Come riportato dal sito di DavideMaggio, di recente la produzione ha ridotto il budget settimanale a causa deldisordine in Casa. Quindi i vip di Alfonso Signorini hanno dovuto rifare i conti per la spesa, cominciando a rinunciare a qualche comfort: “Vale, hai qualcheparticolare?“, ha domandato Soleil Sorge alla vip ‘stellare’. Immediata la risposta: “Sì, un“. E giù a ridere. Sembra dunque essersi rasserenato il clima nella Casa, dopo che l’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori aveva discusso con Nathalie Caldonazzo. Probabilmente ...

Advertising

fattoquotidiano : Sonia Bruganelli sostituita dalla ex di Bonolis, Laura Freddi. La “vendetta” di Signorini al Grande Fratello Vip - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - chiaradamarte : Barù che smonta 21 anni di grande fratello in una semplice e soleggiata mattina di dicembre #gfvip - NotConventionl3 : RT @Nobodysayops: Miriana la donna più schifosa è falsa di tutte le edizioni del grande fratello. #gfvip -