Grande Fratello Vip: Katia Ricciarelli fa la sonnambula e spaventa i coinquilini – Video (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Katia Ricciarelli - US Endemol Shine Notte da "paura" al Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, i concorrenti del reality show sono stati presi di soprassalto da una Katia Ricciarelli apparentemente sonnambula che li ha svegliati in piena notte. La cantante lirica ha deciso infatti di mettere in pratica uno scherzetto che ha generato attimi di panico tra le mura della casa di Cinecittà. Tutto è partito intorno alle 3 di notte. Convinta di avere dormito troppo e che fosse già pomeriggio, Katia si è dunque lavata, truccata e vestita, salvo poi scoprire da Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié, Barù e Giucas Casella che, in realtà, non era ancora sorto il sole. A quel punto, visto che ormai non aveva più sonno, la Ricciarelli ha pensato bene ...

