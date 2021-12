Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e la frase sul seno di Soleil Sorge: “Guarda, non c’è niente”. La replica: “Ero in fila per avere più cervello” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Katia Ricciarelli e le esternazioni discutibili al Grande Fratello Vip6. Non è la prima volta che la soprano fa scatenare un’ondata di indignazione sui social. Era già accaduto, ad esempio, con la frase sulla presunta omosessualità di Biagio D’Anelli. Adesso a far discutere è invece un apprezzamento poco carino su Soleil Sorge. Stando a quanto riportato dal Messaggero, la cantante lirica ha detto: “Anche questa non scherza. Guarda, qua non c’è niente“, ha detto riferendosi al seno dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Allora Soleil, a tono: “Amore, quando voi eravate in fila per il seno io ero a prendere un po’ più di cervello“. “Dovresti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021)e le esternazioni discutibili alVip6. Non è la prima volta che la soprano fa scatenare un’ondata di indignazione sui social. Era già accaduto, ad esempio, con lasulla presunta omosessualità di Biagio D’Anelli. Adesso a far discutere è invece un apprezzamento poco carino su. Stando a quanto riportato dal Messaggero, la cantante lirica ha detto: “Anche questa non scherza., qua non c’è“, ha detto riferendosi aldell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Allora, a tono: “Amore, quando voi eravate inper ilio ero a prendere un po’ più di“. “Dovresti ...

