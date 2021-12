Grande Fratello Vip 6: Miriana Trevisan contro Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli per le pulizie (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Miriana Trevisan ha attaccato Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli: le due concorrenti minacciano di nominare chi non fa le pulizie al Grande Fratello Vip 6. Miriana Trevisan in un confessionale ha attaccato Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli per aver minacciato di nominare chi non fa le pulizie nella casa del Grande Fratello Vip 6. La questione dell'igiene nella casa è esplosa durante l'ultima diretta del reality. Le pulizie stanno diventando un nodo centrale all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, quest'anno parte dei ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021)ha attaccato: le due concorrenti minacciano di nominare chi non fa lealVip 6.in un confessionale ha attaccatoper aver minacciato di nominare chi non fa lenella casa delVip 6. La questione dell'igiene nella casa è esplosa durante l'ultima diretta del reality. Lestanno diventando un nodo centrale all'interno della casa delVip 6, quest'anno parte dei ...

