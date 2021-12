Grande Fratello Vip 6, Laura Freddi sostituirà Sonia Bruganelli: la reazione della moglie di Paolo Bonolis (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella puntata del 3 gennaio del Grande Fratello Vip 6 Laura Freddi prenderà il posto di Sonia Bruganelli come opinionista del programma. Laura Freddi sarà la sostituta di Sonia Bruganelli come opinionista del Grande Fratello Vip 6 nella puntata del 3 gennaio. La notizia ha destato un certo scalpore perché le due donne sono legate da un filo sottile che si chiama Paolo Bonolis, marito dell'attuale opinionista ed ex di colei che la sostituirà nella prima puntata del 2022 del programma di Alfonso Signorini. Il nuovo anno del Grande Fratello Vip 6 inizierà orfano di una delle due opinioniste, mentre Adriana ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella puntata del 3 gennaio delVip 6prenderà il posto dicome opinionista del programma.sarà la sostituta dicome opinionista delVip 6 nella puntata del 3 gennaio. La notizia ha destato un certo scalpore perché le due donne sono legate da un filo sottile che si chiama, marito dell'attuale opinionista ed ex di colei che lanella prima puntata del 2022 del programma di Alfonso Signorini. Il nuovo anno delVip 6 inizierà orfano di una delle due opinioniste, mentre Adriana ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Tina Cipollari parla della storia d'amore con Giucas Casella Tina Cipollari e Giucas Casella sono stati insieme? L'indiscrezione che ha lasciato tutti senza parole è venuta a galla nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, dove l'illusionista è uno dei protagonisti assoluti. Durante una puntata il mago ha confidato al conduttore Alfonso Signorini di aver frequentato l'opinionista di Uomini e Donne ...

2022: Le nuove Serie TV da non perdere nell'anno nuovo ... un guerriero senza rivali e un abile cavalcatore di draghi, fratello minore di Viserys; la ... Amazon Prime Video, 2 settembre Il 2022 sarà un grande anno per gli appassionati di fantasy. Dopo una ...

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: "Esprimo ciò che penso nei confronti di tutti senza timore" ComingSoon.it Gf Vip, Katia attacca le principesse Selassiè: “Portate rispetto ai più grandi” Gf Vip Katia Ricciarelli: la soprano e le Selassiè hanno avuto uno scontro faccia a faccia dopo quanto accaduto nella diretta del 27 ...

Gf Vip 6, Biagio D’Anelli parla del rapporto con Miriana Dopo l'uscita dal Gf Vip 6, Biagio D'Anelli è tornato a parlare del rapporto nato nel reality con Miriana Trevisan ...

