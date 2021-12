Governo: in corso Cdm a palazzo Chigi, a odg misure Covid (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - E' in corso il Consiglio dei Ministri a palazzo Chigi. Questo l'ordine del giorno: decreto legge su misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (Presidenza - Salute). Ed inoltre: decreto del presidente della Repubblica su individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - Esame preliminare (Presidenza - Pubblica amministrazione). Varie ed eventuali. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - E' inil Consiglio dei Ministri a. Questo l'ordine del giorno: decreto legge suurgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (Presidenza - Salute). Ed inoltre: decreto del presidente della Repubblica su individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - Esame preliminare (Presidenza - Pubblica amministrazione). Varie ed eventuali.

Advertising

ladyonorato : #Israele frena sulla #quartadose: un trial è in corso, ma visti i lievi sintomi e la rapidissima propagazione della… - Palazzo_Chigi : In corso la riunione del Consiglio dei Ministri n. 54. Qui l'ordine del giorno?? - marziodb : RT @ladyonorato: #Israele frena sulla #quartadose: un trial è in corso, ma visti i lievi sintomi e la rapidissima propagazione della varian… - Blackskorpion4 : RT @martinoloiacono: Via la quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con una pe… - TV7Benevento : Governo: in corso Cdm a palazzo Chigi, a odg misure Covid... -