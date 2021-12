**Governo: circa due ore cabina regia, Cdm slitta alle 19.30** (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - La riunione della cabina di regia si è protratta per quasi due ore. L'inizio del Consiglio dei ministri è aggiornato alle ore 19.30. Si apprende da fonti di palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - La riunione delladisi è protratta per quasi due ore. L'inizio del Consiglio dei ministri è aggiornatoore 19.30. Si apprende da fonti di palazzo Chigi.

