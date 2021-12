Gli allevamenti ittici di fronte al cambiamento climatico globale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La maricoltura (allevamento di specie marine) è spesso vista come una panacea per i problemi di esaurimento degli stock selvatici di pesce e altri animali marini adatti al consumo alimentare, un problema che deriva in parte dalla crescente domanda umana di frutti di mare, una domanda che si prevede crescerà sostanzialmente nei prossimi anni. Tuttavia, i risultati di un recente studio del team di Muhammed Oyinlola dell'Università della British Columbia in Canada indicano che il settore della maricoltura è vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico come qualsiasi altro. $ads={1} Se continuiamo a bruciare combustibili fossili al ritmo attuale e continuiamo a inquinare l'atmosfera con le emissioni della combustione dei combustibili fossili, la produzione sostenibile di pesce negli allevamenti aumenterà solo dell'8% entro il ... Leggi su notiziepress (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La maricoltura (allevamento di specie marine) è spesso vista come una panacea per i problemi di esaurimento degli stock selvatici di pesce e altri animali marini adatti al consumo alimentare, un problema che deriva in parte dalla crescente domanda umana di frutti di mare, una domanda che si prevede crescerà sostanzialmente nei prossimi anni. Tuttavia, i risultati di un recente studio del team di Muhammed Oyinlola dell'Università della British Columbia in Canada indicano che il settore della maricoltura è vulnerabile agli effetti delcome qualsiasi altro. $ads={1} Se continuiamo a bruciare combustibili fossili al ritmo attuale e continuiamo a inquinare l'atmosfera con le emissioni della combustione dei combustibili fossili, la produzione sostenibile di pesce negliaumenterà solo dell'8% entro il ...

Advertising

ChangeItalia : Vittoria! ? @EssereAnimali chiedeva al Governo di chiudere gli allevamenti di #animali da #pelliccia. Ora tutto que… - giuliainnocenzi : Giornata storica!VIETATI GLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI DA PELLICCIA IN ITALIA! Tenere animali rinchiusi nelle gabbie n… - fanpage : Dal 1 gennaio 2022 sarà vietato allevare animali da pelliccia, messa al bando la crudeltà verso i visoni: 'Una vitt… - IdeawebTV : Confagricoltura Piemonte: “Via libera dall’Antitrust all’accordo sul prezzo del latte, boccata d’ossigeno per gli a… - TargatoCN : Confagricoltura Piemonte: “Via libera dall’Antitrust all’accordo sul prezzo del latte, boccata d’ossigeno per gli a… -