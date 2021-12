(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una partita da giocare in un campo largo con la partecipazione di tutti i soggetti interessati,industriali,, enti locali con cui portare a compimento ladegli asset di Campi Bisenzio. Parte da qui ilper il nuovo sito fiorentino di Gkn, ora Qf Spa, che l’imprenditore Francesco, fresco di acquisizione al 100% dal fondo Melrose presenta oggi ai sindacati. Un, supportato dal viceministro Alessandra Todde oggi al tavolo convocato a pochi giorni dalla formalizzazione del passaggio di proprietà, che,a quanto apprende l’Adnkronos da fonti sindacali, p uò già contare su almeno 3 manifestazioni di interesse per una “solida e credibile” che impieghi a regime tutti e 400 i lavoratori ...

Advertising

fisco24_info : Gkn: il piano Borgomeo, avanti con partner industriale, Invitalia e cig riconversione: Una partita da giocare in un… - rep_firenze : Gkn, il piano Borgomeo: “Trovo un acquirente ma resto in società” [aggiornamento delle 01:03]… - DavidinoDadde : L'emendamento di #poterealpopolo che prevedeva nullo il licenziamento dei lavoratori della #Gkn fino all'approvazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn piano

Insomma: sulpuramente quantitativo, stiamo parlando di un incremento inferiore al 5 per ... Borgomeo salvaL'Italia sarà centrale nella Ue Il premier è il solo garante dell'affidabilità del ...sembra aver trovato un punto di svolta con l'acquisizione da parte dell'imprenditore Borgomeo: ... Un tavolo a parte, fuori dal Mise, è convocato per Stellantis, che presenterà il nuovo...Mise, Invitalia, sindacati e Regione sanno i nomi degli acquirenti. Vige però la massima discrezione: firmate clausole di riservatezza ...Dalla notizia con un messaggio al trattamento antisindacale: sei mesi di manifestazioni e alleanze: «La lotta ha pagato ma per brindare è presto: adesso c’è da lavorare alla riconversione» ...