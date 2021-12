Gkn fuori dalla crisi: Borgomeo e Invitalia per il rilancio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una partita da giocare in un campo largo con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, partner industriali, Invitalia, enti locali con cui portare a compimento la riconversione degli asset di Campi Bisenzio. Parte da qui il piano industriale per il nuovo sito fiorentino di Gkn, ora Qf Spa, che l’imprenditore Francesco Borgomeo, fresco di acquisizione al 100% dal fondo Melrose presenta oggi ai sindacati. Un piano, supportato dal viceministro Alessandra Todde oggi al tavolo convocato a pochi giorni dalla formalizzazione del passaggio di proprietà, che,a quanto apprende l’Adnkronos da fonti sindacali, può già contare su almeno 3 manifestazioni di interesse per una “riconversione solida e credibile” che impieghi a regime tutti e 400 i lavoratori del sito di Campi Bisenzio. Si tratterebbe di una corporation italiana che sta ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una partita da giocare in un campo largo con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, partner industriali,, enti locali con cui portare a compimento la riconversione degli asset di Campi Bisenzio. Parte da qui il piano industriale per il nuovo sito fiorentino di Gkn, ora Qf Spa, che l’imprenditore Francesco, fresco di acquisizione al 100% dal fondo Melrose presenta oggi ai sindacati. Un piano, supportato dal viceministro Alessandra Todde oggi al tavolo convocato a pochi giorniformalizzazione del passaggio di proprietà, che,a quanto apprende l’Adnkronos da fonti sindacali, può già contare su almeno 3 manifestazioni di interesse per una “riconversione solida e credibile” che impieghi a regime tutti e 400 i lavoratori del sito di Campi Bisenzio. Si tratterebbe di una corporation italiana che sta ...

