Giulia Salemi ed Emily Cooper con lo stesso abito black and white, un vero must (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Pare proprio che Giulia Salemi e Emily Cooper abbiano condiviso un abito. Non esattamente lo stesso è ovvio, ma lo stesso modello: l'influencer lo ha indossato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, mentre l'attrice lo ha sfoggiato nei panni di Lily Collins, la protagonista della seconda stagione di Emily in Paris, da poco approdata su Netflix. Vi raccomandiamo... La gonna con le frange è il nuovo must have dell'inverno 2021/2022 Il particolare outfit ha catturato subito l'attenzione di Giulia Salemi che nelle sue stories, mentre guardava la serie ha prontamente fatto un video dove commentava il look di ...

