Giovinco: “Toronto? Bella esperienza, ma fuori dai radar” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sebastian Giovinco è l’ultimo italiano ad aver vestito la maglia del Toronto. La squadra canadese è protagonista in queste ore per via dell’offerta formulata a Lorenzo Insigne per la prossima stagione. Il capitano del Napoli, in scadenza a giugno, è tentato dall’esperienza in MLS. Oggi al Corriere dello Sport ha parlato Giovinco, spiegando i pro e i contro di una scelta di questo tipo. Lui che, nel campionato americano, ha anche avuto ottimi risultati e un rendimento importante. Le sue parole si concentrano però soprattutto sulle conseguenze di una partenza di questo genere, in particolare in ottica Nazionale. Le parole di Sebastian Giovinco Ecco le parole di Sebastian Giovinco in merito all’esperienza a Toronto al Corriere dello Sport: “Mi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sebastianè l’ultimo italiano ad aver vestito la maglia del. La squadra canadese è protagonista in queste ore per via dell’offerta formulata a Lorenzo Insigne per la prossima stagione. Il capitano del Napoli, in scadenza a giugno, è tentato dall’in MLS. Oggi al Corriere dello Sport ha parlato, spiegando i pro e i contro di una scelta di questo tipo. Lui che, nel campionato americano, ha anche avuto ottimi risultati e un rendimento importante. Le sue parole si concentrano però soprattutto sulle conseguenze di una partenza di questo genere, in particolare in ottica Nazionale. Le parole di SebastianEcco le parole di Sebastianin merito all’al Corriere dello Sport: “Mi ...

