Giovinco | «Ero in una situazione diversa da Insigne Cifre? In America tante tasse…»

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sebastianparla del possibile passaggio di Lorenzoin Canada: le dichiarazioni dell’ex juventino Ai microfoni di Sky Sport, Sebastianha parlato del possibile passaggio dal Napoli al Toronto di Lorenzo. ESPERIENZA CANADESE – «Toronto è una città bellissima, si vive benissimo. Abbiamo deciso di stare qui con la mia famiglia. Per quanto riguarda Lorenzo larispetto alla mia. Ero ai margini della Juve, lui è capitano del Napoli». OFFERTA – «La mia proposta era arrivata, e c’erano tanti soldi. Si diceva di una cifra monstre, ma una volta arrivato non era quella. Perché qui inci sonotasse. La cifra non è al netto. Al di là di quello, è un’esperienza che rifarei. La sua offerta? ...

