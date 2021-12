Giovinco avverte Insigne | “Al Toronto rischi l’invisibilità”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La notizia degli ultimi giorni è sicuramente quella del possibile approdo aldi Lorenzo. L’offerta faraonica del club canadese sembra abbia convinto il capitano azzurro., però, se dovesse accettare e andare a giocare in MLS, dovrà fare i conti con diversi problemi. A dirlo, in un’intervista al Corriere dello Sport, è Sebastian, aldal 2015 al 2019.“Personalmente io mi sono trovato bene a livello umano e ho trovato una città in cui la vita è facile. A livello professionale devi mettere in conto di sparire dai radar. Ho perso la Nazionale, ho perso visibilità. Se si è disposti a rinunciare a queste cose, si tratta di un’esperienza che consiglio a tutti”.

