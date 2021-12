Giovanni Malagò è Cavaliere di Gran Croce

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, consegna ala medaglia didi. La massima onorificenza conferita dalla Presidenza della Repubblica è consegnata al presidente del Coni, al Quirinale, prima della cerimonia con il passaggio della bandiera tricolore, in vista dei Giochi di Pechino 2022, a Sofia Goggia e Giacomo Bertagnolli. La benemerenza è attribuita anche al presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Infatti il prestigioso Premio 'Cuore d'Oro 2021' , dell' Associazione ARGOS Forze di POLIZIA , ha già premiato illustri personaggi come: Zendek Zeman, Marco Tardelli,, Claudio ...Bologna 28 dicembre 2021 " C'è anche un pizzico di equitazione nella massima onorificenza conferita dal presidente Sergio Mattarella ai presidenti del Coni e del Cipe Luca Pancalli. Per il primo, è nota la sinergica vicinanza con la Fise di Marco Di Paola. Per il secondo valgono e parlano meglio di qualsiasi cosa le medaglie di Sara Morganti, ...