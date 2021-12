Giorlandino (Altamedica): “Fermate i tamponi antigenici, non l’Italia: hanno scatenato i contagi” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Tra qualche giorno assisteremo ad un’altra impennata di contagi. Ciecamente, in buona o malafede esperti e meno daranno la colpa alle festività, ai familiari che si sono baciati ed abbracciati augurandosi un Felice Natale; ai soliti 4 irriducibili No-Vax, ai più numerosi No-Pfizer Vax e, per ultimo, anche ai bambini. Stupisce come non si capisca (o non si voglia capire) che la responsabilità è sotto gli occhi di tutti: sono l’enorme numero dei falsi negativi ai tamponi antigenici: 8 su b10 secondo la Medicina basata sulla evidenza. Le scatolette assolutamente pericolose! Liberano da ogni controllo i soggetti contagiosi da ogni controllo giacché, sentendosi negativi, vanno in giro a infettare. Ma come si fa a non vederlo”? Il professor Claudio Giorlandino, direttore scientifico dell’istituto di ricerca ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Tra qualche giorno assisteremo ad un’altra impennata di. Ciecamente, in buona o malafede esperti e meno daranno la colpa alle festività, ai familiari che si sono baciati ed abbracciati augurandosi un Felice Natale; ai soliti 4 irriducibili No-Vax, ai più numerosi No-Pfizer Vax e, per ultimo, anche ai bambini. Stupisce come non si capisca (o non si voglia capire) che la responsabilità è sotto gli occhi di tutti: sono l’enorme numero dei falsi negativi ai: 8 su b10 secondo la Medicina basata sulla evidenza. Le scatolette assolutamente pericolose! Liberano da ogni controllo i soggettiosi da ogni controllo giacché, sentendosi negativi, vanno in giro a infettare. Ma come si fa a non vederlo”? Il professor Claudio, direttore scientifico dell’istituto di ricerca ...

diTerralba : Giorlandino è un ginecologo di assai scarsa fama. Perché non si mette alla reception di Altamedica a smistare la ge… - MaxJWWallace : Il punto sulla situazione #COVID19 del Prof. Claudio Giorlandino... - vaniacavi : RT @Testament73: Non ricordo chi lo disse, credo Giorlandino di Altamedica, la pandemia stava passando, il #greenpass l'ha fatta riacutizza… - Testament73 : Non ricordo chi lo disse, credo Giorlandino di Altamedica, la pandemia stava passando, il #greenpass l'ha fatta ria… - SHORTNEWS__ : Ad Affari Italiani il Prof. Claudio Giorlandino, direttore scientifico dell’IRD Altamedica conferma che le persone… -