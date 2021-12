Gigi D'Alessio, il messaggio per Alberto Angela: "La mia musica? Mi sono emozionato" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ieri, 28 dicembre 2021 Alberto Angela tornato a sorprendere i telespettatori con il programma "Meraviglie", alla scoperta di nuovi posti meravigliosi, sono previste ben altre 4 puntate di questo incredibile viaggio nel nostro paese. Nel frattempo, commentiamo insieme "Stanotte a Napoli", il programma di approfondimento che nella notte di Natale ha conquistato 4.154.di telespettatori con il 27% di share. Alberto Angela ha ottenuto un grande successo con la sua puntata sulle bellezze di Napoli, tra i fan anche Gigi D’Alessio, che non ha perso occasione di elogiare il giornalista. Per il cantante partenopeo, è stata una vera e propria scoperta guardare Napoli attraverso il programma di Alberto Angela, che ne ha mostrato moltissime ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ieri, 28 dicembre 2021tornato a sorprendere i telespettatori con il programma "Meraviglie", alla scoperta di nuovi posti meravigliosi,previste ben altre 4 puntate di questo incredibile viaggio nel nostro paese. Nel frattempo, commentiamo insieme "Stanotte a Napoli", il programma di approfondimento che nella notte di Natale ha conquistato 4.154.di telespettatori con il 27% di share.ha ottenuto un grande successo con la sua puntata sulle bellezze di Napoli, tra i fan ancheD’, che non ha perso occasione di elogiare il giornalista. Per il cantante partenopeo, è stata una vera e propria scoperta guardare Napoli attraverso il programma di, che ne ha mostrato moltissime ...

