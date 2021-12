Gianluca Scamacca, non c'è solo la Juve: l'ultimo derby di mercato scuote la Serie A (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Se la Juve lo sta inseguendo da tempo, anche l'Inter nelle ultime ore si è fatta sotto, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Per il centravanti neroverde, dunque, si prospetta un derby d'Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Se lalo sta inseguendo da tempo, anche l'Inter nelle ultime ore si è fatta sotto, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Per il centravanti neroverde, dunque, si prospetta und'Italia ...

Advertising

fhyderofficial : @Inter @javierzanetti @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia announce Gianluca Scamacca - RadioSportiva : È il nome più caldo del mercato di gennaio. Gianluca Scamacca, bomber 22enne del Sassuolo, è conteso da Juventus e… - juventusfrcom : Le point concernant le dossier Gianluca Scamacca #Mercato #Scamacca - InterWhatsup : Juventus Cooling Down Interest In Inter-Liked Sassuolo Striker Gianluca Scamacca In January, Italian Media Report… - EasyGadget_ID : RT @SempreIntercom: Juventus Cooling Down Interest In Inter-Liked Sassuolo Striker Gianluca Scamacca In January, Italian Media Report https… -